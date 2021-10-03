Минск раскритиковал CNN за ролик об интервью с Лукашенко

Минск, 3 октября. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз раскритиковал американскую телекомпанию CNN за сюжет об интервью с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Лукашенко пообщался с журналистом Мэтью Чансом, но в эфире CNN были показаны лишь небольшие фрагменты беседы, сюжет об интервью длился менее 10 минут. Более полная версия беседы доступна на сайте телекомпании.

Во время трансляции сотрудника государственного телеканала ОНТ Игоря Тура представитель МИД Белоруссии заявил, что к журналистам предъявляется «минимальный набор требований». Для CNN было выдвинуто лишь одно условие — показать интервью «без купюр».

«Но как можно самому интервью в репортаже CNN посвятить 25% времени, а все остальное — закадровый текст и нарезка картинок?» — возмутился Глаз.

Кроме того, глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Белоруссии отметил, что интервью на сайте CNN озаглавлено как «схватка» (combating interview). Глаз подчеркнул, что в настоящее время встреч с Лукашенко ждут представители около 10 СМИ. По его словам, запросы на интервью поступают из разных стран регулярно.

Ранее агентство БелТА заявило, что журналист CNN Мэтью Чанс использовал интервью с Лукашенко для самопиара, не пытался получить от собеседника ответы на вопросы, а выбрал целью «откровенную конфронтацию». В издании считают, что Чанс нарушил «все правила журналистики».