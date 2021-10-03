Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 00:43
00:32
Политика
Минск раскритиковал CNN за ролик об интервью с Лукашенко
00:25
Происшествия
Автобус с 30 пассажирами опрокинулся в Хабаровском крае
00:02
Общество
Социолог Степанков пояснил, почему россиянам нужно участвовать в переписи населения
00:01
Происшествия
Геннадию Можейко отправят в Минск спецпредставителя от «Комсомольской правды»
23:40
Происшествия
Подозреваемая в убийстве соседа-наркомана петербурженка заключена под стражу
23:22
Происшествия
Российская альпинистка скончалась в горах Черногории
23:08
Экономика
Экс-министр экономики Суслов спрогнозировал для Украины тяжелый энергетический кризис
22:55
Весь мир
Тайны политсистемы Туниса: как президент, премьер и парламент не поделили власть
22:45
Происшествия
Украинские националисты напали на журналистов телеканала «НАШ»
22:19
Весь мир
Власти ЦАР запустят ночной телеэфир и повысят качество вещания
Все новости

Минск раскритиковал CNN за ролик об интервью с Лукашенко
Политика
Минск раскритиковал CNN за ролик об интервью с Лукашенко
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 3 октября. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз раскритиковал американскую телекомпанию CNN за сюжет об интервью с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Лукашенко пообщался с журналистом Мэтью Чансом, но в эфире CNN были показаны лишь небольшие фрагменты беседы, сюжет об интервью длился менее 10 минут. Более полная версия беседы доступна на сайте телекомпании.

Во время трансляции сотрудника государственного телеканала ОНТ Игоря Тура представитель МИД Белоруссии заявил, что к журналистам предъявляется «минимальный набор требований». Для CNN было выдвинуто лишь одно условие — показать интервью «без купюр».

«Но как можно самому интервью в репортаже CNN посвятить 25% времени, а все остальное — закадровый текст и нарезка картинок?» — возмутился Глаз.

Кроме того, глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Белоруссии отметил, что интервью на сайте CNN озаглавлено как «схватка» (combating interview). Глаз подчеркнул, что в настоящее время встреч с Лукашенко ждут представители около 10 СМИ. По его словам, запросы на интервью поступают из разных стран регулярно.

Ранее агентство БелТА заявило, что журналист CNN Мэтью Чанс использовал интервью с Лукашенко для самопиара, не пытался получить от собеседника ответы на вопросы, а выбрал целью «откровенную конфронтацию». В издании считают, что Чанс нарушил «все правила журналистики».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Минск раскритиковал CNN за ролик об интервью с Лукашенко
белоруссия лукашенко cnn
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru