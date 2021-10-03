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Геннадию Можейко отправят в Минск спецпредставителя от «Комсомольской правды»
Происшествия
Геннадию Можейко отправят в Минск спецпредставителя от «Комсомольской правды»
komi.sledcom.ru

Минск, 3 октября. Спецпредставитель издания «Комсомольская правда» в понедельник полетит в Минск, где ранее задержали журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко.

Можейко попал в минский изолятор на улице Окрестина. Его квартиру обыскали сотрудники КГБ. Об этом рассказал РИА Новости главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

«Это просто работник Комсомольской правды, ну да, в понедельник отправим… Сколько понадобится, столько и будет там», — сказал он.

Ранее Владимир Сунгоркин подтвердил информацию о пропаже журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко. Позже стало известно, что его нашли в минском изоляторе. В предъявленном сотрудниками КГБ постановлении были указаны две статьи уголовного кодекса — о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти.

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