Российская альпинистка скончалась в горах Черногории

Подгорица, 2 октября. Альпинистка из России Мария Кабельникова погибла в горах Черногории.

Соответствующей информацией поделились в черногорской Горной службе спасения. Кабельникова скончалась во время падения на Дурмиторе в районе между Велики-Меджед и Мали-Меджед. Специалисты проводят транспортировку трупа.

В этой миссии принимают участие десять работников Горной службы спасения и три члена Службы защиты Жабляка. Эти сведения предает экстренная служба, которая также приложила снимок с места происшествия.

Спасатели недавно начали поиски альпиниста, который пропал на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Восхождение на него начали два жителя Свердловской области. Одного альпиниста уже нашли.