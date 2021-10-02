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Экс-министр экономики Суслов спрогнозировал для Украины тяжелый энергетический кризис

  /   Обновлено: 02 октября 2021 23:08
Экономика
Экс-министр экономики Суслов спрогнозировал для Украины тяжелый энергетический кризис
Федеральное агентство новостей

Киев, 2 октября. Дефицит газа для отопления приведет к неизбежному кризису на Украине зимой.

Кризис произойдет на фоне снижения объемов поставок голубого топлива через Украину в Европу. Об этом рассказал бывший украинский министр экономики Виктор Суслов на телеканале «Первый независимый».

На ток-шоу экономист Алексей Кущ отметил, что в связи с сокращением поставок газа, сокращается возможность физического отбора энергоносителя из трубы. Из-за этого на Украину придет энергетический кризис.

Суслов поддержал мнение Куща и добавил, что в украинских хранилищах сейчас есть 18,7 кубометра газа. Однако они в основном уходят в Европу.

«Для поддержания экспорта в зимний период, когда Украина для собственного отопления берет газ из трубы, а дальше отправляет в Европу газ, который находится в хранилищах», — сказал он.

Экс-министр отметил, что в теории эта проблема решаема, и украинским гражданам можно обеспечить отопительный сезон, однако необходимо учитывать и аспекты. В любом случае Киев ждет тяжелый кризис.

Ранее политолог Армен Гаспарян объяснил, почему Венгрия решила получать газ без Украины. Контракт Венгрии и «Газпрома» на поставки газа через «Турецкий поток» — это ответные меры Будапешта на действия Киева в Закарпатье.

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