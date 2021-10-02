Тайны политсистемы Туниса: как президент, премьер и парламент не поделили власть

Политическая система Туниса в течение нескольких месяцев волнует общественность, особенно после чрезвычайных решений национального лидера Каиса Саида заморозить работу парламента, снять неприкосновенность с депутатов и уволить премьера Хишама Машиши в дополнение к разговорам о референдуме ради возвращения к президентской системе, которая действовала до революции 2011 года.

Однако, согласно Конституции, законодательная и исполнительная власть с целью сбалансировать силы без образования главенствующей переложили на юристов и специалистов вопрос об определении политического устройства Туниса, что не помешало Каису Саиду обойти основной закон страны.

Таинственная система

Отсутствие четкой идентификации правящего политического режима привело к кризису власти между президентом, с одной стороны, и председателями парламента и правительства, с другой.

Даже самовыдвигавшийся Каис Саид перед вступлением на пост национального лидера затруднился классифицировать систему, назвав «тунисским блюдом». По его мнению, Конституцию и политическое устройство нужно подчинить юриспруденции.

«Партии не столько работали над установлением серьезного политического баланса, сколько пытались высвободить определенные полномочия в соответствии с собственными политическими взглядами. Эти попытки закончились добавлением власти президенту, чтобы реальный центр тяжести оставался в руках правительства. Такую систему можно считать двойной, но не в традиционном смысле, поскольку по факту правят парламент и премьер», — разъяснял Каис Саид.

Споры о типе и форме тунисского режима распространились на аналитиков и экспертов, которые считают существующую политическую систему фатальной ошибкой, создавшей троевластие. Полномочия смешались, что стало причиной конфликта, неблагоприятно повлиявшего на экономическую и социальную стабильность.

Сейчас политологи и специалисты по конституционному праву рассуждают о том, что случится с режимом, если национального лидера и премьера изберут из одной партии, преобразуется ли система из двойной в президентскую.

Аналогично беспокоит и получение определенной фракцией большинства, не скроется ли тогда правительство от ответственности, а глава Туниса, наоборот, попадет под угрозу критики за фиктивность.

Эти и другие вопросы о балансе полномочий, по утверждению депутатов, изначально включили в Конституцию, поэтому тип политического режима в Тунисе определяли партии, которые удерживали власть вдали от юриспруденции.

По мнению экспертов, принципы президентской системы не соответствуют тому, что содержится в основном законе государства. Ведь такая организация основывается на ограничении исполнительной власти национальным лидером, который может разделять и балансировать полномочия.

Однако, согласно правилам, глава Туниса не распускает Собрание народных представителей, как и парламент не смещает или не отправляет в отставку президента, но не правительство, у которого можно отозвать доверие. Кабмин же вправе предлагать и ратифицировать законы, но такой классический баланс уже не впишется в новую Конституцию.

Представитель правящей исламистской партии «Ан-Нахда» определил политическую систему, как двойную, которую также называют президентско-парламентской или полупрезидентской.

При таком устройстве национальный лидер и премьер участвуют в ведении государственных дел и совместно распределяют полномочия. Данный подход отличается от исключительно парламентской системы тем, что президента избирают тунисцы, а глава правительства отчитывается Собранию народных представителей, которое может привлечь премьера к ответственности или уволить.

Разница в полномочиях

Согласно существующей политической системе, лидер представляет государство и отвечает за оборону, международные отношения,национальную безопасность, защиту территории от внутренних и внешних угроз, но после консультаций с премьером.

Кроме того, Собрание народных представителей нельзя распускать в течение полугода после утверждения правительства или за шесть месяцев до окончания президентского или парламентского сроков полномочий. Также глава Туниса командует вооруженными силами, объявляет войну и заключает мир, но с одобрения законодательного органа.

Президент после консультаций с премьером назначает и увольняет высокопоставленных военных, дипломатов и сотрудников в сфере национальной безопасности, поскольку перечисленные должности регулируются законом. Управляющего Центральным банком выбирает глава правительства после одобрения абсолютным большинством парламентариев.

Глава 78 Конституции гласит, что Собрание народных представителей может освободить президента от должности за серьезные нарушения основного закона страны.Суд вправе вынести решение об импичменте лишь в форме обвинительного приговора, что не освобождает от уголовной ответственности, поэтому отстранение означает потерю права баллотироваться на любых других выборах.

Касательно конституционных полномочий главы правительства. Премьер регулирует общую политику Туниса, создает, изменяет и устраняет министерства и государственные учреждения, а также контролирует компетенцию ведомств. Однако, например, уволить глав минобороны и МИД получится лишь после согласования с президентом.

Также он заключает международные договора технического характера, обеспечивает выполнение законов, издает индивидуальные распоряжения. Порядковые приказы подписывают соответствующие министры. Для лишения правительства доверия требуется одобрение абсолютного большинства парламентариев, которые должны предоставить альтернативу, поэтому кандидатов на пост премьера подтверждает Собрание народных представителей голосованием.