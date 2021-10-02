Украинские националисты напали на журналистов телеканала «НАШ»

Херсон, 2 октября. Украинский телеканал «Наш» рассказал о нападении на своих журналистов во время эфира.

Злоумышленники напали на украинских журналистов во время выездного эфира в Херсоне. Полиция вмешалась в ситуацию. Об этом телеканал рассказал на своей странице в Facebook.

«В Херсоне на команду НАШего напали неизвестные молодые люди», — говорится в сообщении.

Предварительно не уточняется, кто именно напал на журналистов. Также не сообщается о причиненном вреде жертвам нападения.

Ранее без вести пропал журналист «КП в Беларуси» Геннадий Можейко. Об этом сообщил главный редактор «Комсомольской правды». Позже стало известно, что он находится в минском изоляторе на Окрестина.

Мать Геннадия Ирина рассказала, что накануне домой к журналисту пришли сотрудники КГБ и устроили обыск. В предъявленном ими постановлении были указаны две статьи уголовного кодекса — о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти.