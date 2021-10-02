Власти ЦАР запустят ночной телеэфир и повысят качество вещания

Банги, 2 октября. Министр связи и средств массовой информации Центральноафриканской Республики Серж Гислен Джори провел переговоры с директорами государственных СМИ. На встрече он поднял тему необходимости создания новых программ для радиостанций и телевидения ЦАР.

«Мы должны внедрять новые схемы и разработки, чтобы поднять качество нашего контента на среднемировой уровень», — заявил Джори.

Также министр поручил руководителям ресурсов решить проблему с дефицитом оборудования. Гендиректор центральноафриканского телевидения Альфред Нго-Бенге доложил главе ведомства о мерах, которые он принял для усовершенствования потоковой передачи. Также он рассказал об изменении графика вещания и разработке режима ночного эфира.

Для повышения скорости развития индустрии минсвязи создало специальный Комитет по наблюдению и контролю за трансляциями медиаплатформ. Ранее Джори обсудил с инвесторами программу «Телевидение в каждый дом». Партнеры презентовали проект, который предполагает предоставление жителям ЦАР более миллиона портативных ТВ-устройств, работающих от энергии солнца.