Коронавирус начал мутировать для более быстрого распространения по воздуху

Вашингтон, 2 октября. Мутации коронавируса направлены на более эффективное и быстрое распространение по воздуху.

Ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США сравнили альфа и дельта штаммы коронавируса с предыдущими вариантами мутаций. Исследования показали, что вирус мутирует для того, чтобы быстрее и эффективнее распространяться воздушно-капельным путем, передает New York Times.

По данным экспертов, коронавирус передается через крупные капли или через гораздо более мелкие. Они перемещаются на далекие расстояния и оседают в легких, где представляют наибольшую опасность.

Исследование американских ученых подтвердило, что вирус меняется таким образом, чтобы лучше распространяться. Поэтому иностранные эксперты считают, что защитные маски необходимо усовершенствовать.

Ранее ученые Северо-Западного университета США разработали сверхбыстрый тест на COVID-19. Как утверждают авторы научной работы, новый метод позволяет выявлять коронавирус за пять и менее минут. В его основе лежит антиген, созданный в лаборатории университета.