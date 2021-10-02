Армия ЦАР обезопасила окрестности префектуры Оухам-Фафа

Банги, 2 октября. Население центральноафриканского города Батангафо вернулось к мирной жизни. Регулярные патрули правительственных войск (FACA) восстановили порядок в окрестностях провинции Оухам-Фафа и обезвредили вооруженные формирования, которые терроризировали горожан.

«В этом районе ежедневно фиксировали случаи изнасилований, ограблений и нападений со стороны радикалов. Но сегодня в радиусе десяти километров нет ни одного бандита, потому что бойцы FACA совместно с жандармерией контролируют обстановку», — рассказал заместитель главы Батангафо Эврард Ламин.

Ситуация в префектуре стабилизировалась после того, как в ней закрепилась национальная армия. Однако солдаты призывают жителей к осторожности и просят их не выходить за безопасный периметр. Малочисленные группы боевиков скрылись в лесах за 15 километров от центра префектуры.

«В городе снова проходят разные мероприятия, а люди спокойно перемещаются по улицам. Это стало возможно после прибытия бойцов FACA и российских инструкторов. С тех пор мы не замечали никаких инцидентов», — заявил местный житель.

Помимо поддержания правопорядка, правительственные войска готовятся к проведению антитеррористической операции на северо-западе Центральноафриканской республики. Ранее появилась информация об активизации радикальных формирований в префектуре Омбелла-Мпоко.