Нацсобрание ЦАР приступило к распределению бюджета на 2022 год

Банги, 2 октября. Национальное собрание Центральноафриканской Республики проведет вторую сессию 2021 года, которая продлится 90 дней. Первый секретарь парламента Клемент Ндомбет рассказал ведущим радиостанции Guira FM, что планируют обсудить члены государственного органа.

«В первую очередь перед нами стоит задача рассмотреть бюджет на 2022 год. Его нужно грамотно сбалансировать и распределить по всем инфраструктурам ЦАР.

Также мы разрабатываем ряд новых проектов и реформы уже имеющихся законов. К концу декабря мы представим их правительству республики», — заявил Ндомбет.