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Нацсобрание ЦАР приступило к распределению бюджета на 2022 год
Весь мир
Нацсобрание ЦАР приступило к распределению бюджета на 2022 год
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 2 октября. Национальное собрание Центральноафриканской Республики проведет вторую сессию 2021 года, которая продлится 90 дней. Первый секретарь парламента Клемент Ндомбет рассказал ведущим радиостанции Guira FM, что планируют обсудить члены государственного органа.

«В первую очередь перед нами стоит задача рассмотреть бюджет на 2022 год. Его нужно грамотно сбалансировать и распределить по всем инфраструктурам ЦАР.

Также мы разрабатываем ряд новых проектов и реформы уже имеющихся законов. К концу декабря мы представим их правительству республики», — заявил Ндомбет.

Ранее председатель Национальной ассамблеи Симплис Матье Саранджи озвучил новый состав парламента. Также он рассказал о создании поста руководителя по противодействию коррупции. Должность занял Димитри Ялангбу.

«Это третье правительство, избранное Нацсобранием. В список попали люди, которые боролись за президентскую программу Фостен-Арканжа Туадера и хорошо себя показали в процессе восстановлении республики», — прокомментировал Саранджи.

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