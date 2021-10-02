Спикер «замороженного» парламента Туниса самовольно объявил о возобновлении работы

Тунис, 2 октября. Председатель тунисского парламента Рашид Ганнуши, явно игнорируя курс, взятый президентом Туниса Каисом Саидом, объявил, что законодательное собрание продолжает свою работу, и призвал депутатов организовать очередное заседание.

«Офис Палаты народных представителей находится на постоянной сессии», — сообщил лидер ранее правящей исламистской партии «Ан-Нахда» на своей странице в Facebook.

Данными мерами спикер может еще больше усугубить политический конфликт в стране. Избранный в 2019 году глава республики Каис Саид, подвергшись национальному и международному давлению, принял в конце июля ряд кардинальных решений. Так, он уволил премьер-министра, приостановил работу парламента и временно взял в свои руки исполнительную власть.

Только спустя два месяца, в минувшую среду президент назначил нового премьер-министра, которым стала Наджла Будан — геолог с небольшим опытом в политике. Она является первой женщиной в истории Туниса, занявшей пост главы правительства.