Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 23:10
23:08
Экономика
Экс-министр экономики Суслов спрогнозировал для Украины тяжелый энергетический кризис
22:55
Весь мир
Тайны политсистемы Туниса: как президент, премьер и парламент не поделили власть
22:45
Происшествия
Украинские националисты напали на журналистов телеканала «НАШ»
22:19
Весь мир
Власти ЦАР запустят ночной телеэфир и повысят качество вещания
22:13
Общество
Коронавирус начал мутировать для более быстрого распространения по воздуху
22:11
Весь мир
Армия ЦАР обезопасила окрестности префектуры Оухам-Фафа
22:09
Весь мир
Спикер «замороженного» парламента Туниса самовольно объявил о возобновлении работы
22:06
Весь мир
Нацсобрание ЦАР приступило к распределению бюджета на 2022 год
22:04
Происшествия
«Комсомольская правда» наняла для задержанного Геннадия Можейко адвокатов
22:03
Весь мир
Власти Сомали открыли первый в стране завод по производству кислорода
Все новости

«Комсомольская правда» наняла для задержанного Геннадия Можейко адвокатов

  /   Обновлено: 02 октября 2021 22:04
Происшествия
«Комсомольская правда» наняла для задержанного Геннадия Можейко адвокатов
 /  Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области

Минск, 2 октября. Два адвоката были наняты редакцией «Комсомольской правды» для журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко.

Однако на данный момент юристы не могут встретиться с белорусским журналистом. Об этом рассказал РИА Новости главный редактор издания Владимир Сунгоркин.

«Пока у них не было возможности с ним встретиться. Никакой официальной информации мы не имеем. Его задержали в Москве и вывезли <...>, это было вчера», — сказал он.

Ранее стало известно, что главред «Комсомольской правды» объявил о пропаже журналиста Геннадия Можейко. Он сообщил об отсутствии точных данных о якобы задержании его коллеги. По информации правозащитного центра «Весна», не зарегистрированного белорусскими властями, Можейко якобы могли задержать в Москве.

Позже стало известно, что пропавшего журналиста нашли в минском изоляторе на Окрестина. По словам матери Геннадия Ирины, накануне в его квартиру пришли сотрудники КГБ и провели обыск. В предъявленном ими постановлении были указаны две статьи уголовного кодекса — о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / «Комсомольская правда» наняла для задержанного Геннадия Можейко адвокатов
задержание комсомольская правда можейко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru