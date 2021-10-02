«Комсомольская правда» наняла для задержанного Геннадия Можейко адвокатов

Минск, 2 октября. Два адвоката были наняты редакцией «Комсомольской правды» для журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко.

Однако на данный момент юристы не могут встретиться с белорусским журналистом. Об этом рассказал РИА Новости главный редактор издания Владимир Сунгоркин.

«Пока у них не было возможности с ним встретиться. Никакой официальной информации мы не имеем. Его задержали в Москве и вывезли <...>, это было вчера», — сказал он.

Ранее стало известно, что главред «Комсомольской правды» объявил о пропаже журналиста Геннадия Можейко. Он сообщил об отсутствии точных данных о якобы задержании его коллеги. По информации правозащитного центра «Весна», не зарегистрированного белорусскими властями, Можейко якобы могли задержать в Москве.

Позже стало известно, что пропавшего журналиста нашли в минском изоляторе на Окрестина. По словам матери Геннадия Ирины, накануне в его квартиру пришли сотрудники КГБ и провели обыск. В предъявленном ими постановлении были указаны две статьи уголовного кодекса — о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти.