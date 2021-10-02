Власти Сомали открыли первый в стране завод по производству кислорода

Могадишо, 2 октября. Сомали открыло первый завод по производству кислорода в регионе Африканского Рога, система здравоохранения которого является одной из самых слабых в мире.

Фабрика начала работу на территории государственной больницы в столице Могадишо. Ожидается, что ее производительность составит тысячу баллонов оксигена в неделю.

Нехватка медицинского кислорода сильно тормозит усилия по борьбе с пандемией COVID-19 во многих странах континента, численность населения которого составляет около 1,3 млрд человек. Наиболее заразным вариантом коронавируса при этом стал «дельта»-штамм. Он является главной причиной инфекционных заболеваний на материке.

Кроме того, дополнительную проблему для сферы здравоохранения в Сомали представляет отсутствие безопасности. Так, несколько недель назад, палату, недавно установленную в той же больнице для приема пациентов с COVID-19, частично разрушили боевики связанной с «Аль-Каидой» (организация запрещена в РФ) группировки «Аш-Шабаб», которая контролирует некоторые регионы страны и регулярно наносит удары по столице и провинциальным городам. При установке завода по производству кислорода проводились также ремонтные работы для устранения данных повреждений.

В Сомали зафиксирован один из самых высоких показателей смертности от коронавируса на африканском континенте, отчасти потому, что власти не приняли кардинальных мер для замедления распространения болезни. В республике зарегистрировано около двадцати тысяч подтвержденных случаев COVID-19. Это число, вероятно, еще больше увеличится ввиду отсутствия доступных инструментов для обследования и тестирования. На данный момент вакцинирован только один процент населения Сомали, где проживает более пятнадцати миллионов человек.