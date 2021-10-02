Алжир заявил об «опасных последствиях» незапланированного вывода наемников из Ливии

Алжир, 2 октября. Министерство иностранных дел Алжира предупредило о том, что в случае незапланированного и неконтролируемого вывода наемников и оружия за пределы территории Ливии безопасность соседних с ней стран может оказаться под угрозой.

Об этом сказал специальный посланник МИД АНДР, отвечающий за вопросы Западной Сахары и стран Магриба Аммар Блани. Он подчеркнул необходимость того, чтобы эвакуация происходила упорядоченно и постепенно под эгидой Организации Объединенных Наций и в координации с государствами ближнего зарубежья.

Во время заседания Совета мира и безопасности Африканского союза, посвященного влиянию вывода иностранных войск и наемников из Ливии на регион Сахеля и весь африканский континент, дипломат выразил готовность Алжира осуществлять надзор за процессом и делиться собственным опытом в области национального примирения. По словам Блани, с данным предложением неоднократно выступал президент республики Абдельмаджид Теббун.

Месяцем ранее АНДР провела на своей территории конференцию соседних с Ливией государств. Ее участники договорились об усилении взаимного вовлечения в проблему вывода наемников и активизации четырехстороннего соглашения по обеспечению общих границ.