Премьер ЦАР обсудил с представителем ООН возможность снятия оружейного эмбарго

Банги, 2 октября. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра встретился с заместителем представителя генерального секретаря ООН в ЦАР Дениз Браун.

Участники мероприятия обсудили новую миссию, которую в ближайшее время начнет Комитет Совета Безопасности ООН. Также глава правительства поднял тему снятия оружейного эмбарго, наложенного на страну. Вероятно, скоро появится информация об изменениях в текущем режиме ограничений.

Ранее Дениз Браун озвучила ряд проблем, препятствующих развитию Центральноафриканской Республики. По ее мнению, особую угрозу представляют малочисленные группы боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), которые угрожают безопасности жителей удаленных провинций и окраин страны.

Зампред назвала недопустимыми попытки скрыть преступления радикалов и обвинила оппозицию в игнорировании правонарушений бандитов. Также она рассказала, что обладает документальной базой, подтверждающей вину бандформирований.