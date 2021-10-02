Зеленский намерен быть президентом Украины до исполнения всех своих предвыборных обещаний

Киев, 2 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что хотел бы оставаться на посту президента до исполнения всех своих предвыборных обещаний.

При этом он отметил, что в его программе нет невыполнимых пунктов. Об этом Зеленский рассказал на заседании фракции «Слуга народа».

«Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания», — сказал украинский президент.

Ранее Зеленский оценил итоги своей работы за два года на посту президента. Политик поставил себе 7-8 баллов из 12 возможных. Президент отметил, что не имеет права ставить себе высокий балл. Зеленский добавил, что находится «где-то там, в середине», подчеркнув, что оценку должен ставить народ. Он оценил не только свою работу, но и деятельность партии «Слуга народа». По его словам, политсила заработала три балла из пяти возможных.