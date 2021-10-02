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ЦСКА и «Краснодар» сыграли безголевую ничью в десятом туре РПЛ
Спорт
ЦСКА и «Краснодар» сыграли безголевую ничью в десятом туре РПЛ
pfc-cska.com  /  Пресс-служба ПФК ЦСКА

Москва, 2 октября. Московский ЦСКА и «Краснодар» не смогли определить победителя в матче десятого тура Российской премьер-лиги. Игра состоялась в Москве на «ВЭБ-Арене» и завершилась со счетом 0:0.

«Краснодар» и ЦСКА в турнирной таблице имеют по 17 очков со старта чемпионата России по футболу. Краснодарская и московская команды занимают четвертую и пятую строчку соответственно.

В рамках одиннадцатого тура ЦСКА 17 октября в гостях сыграет против «Урала». «Краснодару» в этот же день предстоит дома сыграть с «Уфой».

В параллельной игре «Арсенал» и «Химки» сыграли вничью. Этот матч в Туле закончился со счетом 0:0. «Крылья Советов» в десятом туре РПЛ одержали победу над «Динамо». Матч закончился при счете 1:0 в пользу самарской команды.

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