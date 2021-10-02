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Власти ЦАР создадут специальную комиссию для поддержки инвалидов
Весь мир
Власти ЦАР создадут специальную комиссию для поддержки инвалидов
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Банги, 2 октября. Премьер-министр Анри-Мари Дондра встретился с инвалидами Центральноафриканской Республики. Участники встречи обсудили интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями.

Глава правительства выслушал нуждающихся и пообещал создать специальную комиссию, которая проконтролирует соблюдение закона «О статусе защиты и поощрения инвалидов».

Присутствующие поблагодарили Дондра за внимание, которое он уделяет уязвимым слоям населения. Они заявили, что власти, правившие ЦАР до Фостен-Арканжа Туадера, не прислушивались к их пожеланиям.

Премьер-министр в ответ напомнил участникам встречи, что забота о центральноафриканцах, стоящая в основе его политической программы, касается всех граждан, независимо от их статуса.

Ранее неправительственная организация «За мир и достоинство» запустила проект по поддержке инвалидов. Инициатива призвана помочь людям с ограниченными возможностями быть полноценной частью общества.

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