МИД Эфиопии неоднократно докладывал руководству ООН о преступлениях депортированных сотрудников

Аддис-Абеба, 2 октября. Министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен опубликовал пресс-релиз, в котором объяснил решение правительства республики депортировать персонал ООН.

«В связи с нынешней ситуацией в северной части Эфиопии, мы с сожалением отметили, что некоторые сотрудники ООН не смогли выполнить миссию независимо и беспристрастно, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и соответствующими принципами ООН».

Меконнен заявил, что власти республики неоднократно информировали руководство Организации Объединенных Наций о нарушениях со стороны представителей гуманитарных миссий. Однако реакции на обращения не последовало:

«Доклады, выражающие нашу обеспокоенность, не принесли результата. В качестве крайней меры нам пришлось попросить некоторых должностных лиц ООН покинуть страну».

un.org / Джейси Макилвейн / ООН

Министр иностранных дел перечислил список преступлений, за которые выдворили сотрудников ООН. Среди них указано перенаправление гуманитарной помощи к сепаратистам из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ), регулярные нарушения мер безопасности, передача коммуникационного оборудования боевикам, а также дезинформация и политизация гуманитарной помощи.

Кроме того, персонал Организации помог радикалам получить 400 грузовиков, использованных последними для переброски войск.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что США готовы ввести новые санкции в отношении Эфиопии за депортацию сотрудников ООН, уличенных в пособничестве боевикам.