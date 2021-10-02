ФАН публикует видео с места убийства женщины и трехлетнего ребенка в Ленобласти

Бугры, 2 октября. Следственный комитет предоставил видео с места убийства женщины и ее трехлетней дочери. Трагедия произошла на улице Шекспира в поселке Бугры Ленинградской области.

Молодой человек 2000 года рождения зарезал свою мать и сводную трехлетнюю сестру. По данным следствия, в момент, когда супруги ушли в магазин за покупками, 21-летний сын женщины от первого брака жестоко расправился с ребенком. После возвращения родителей домой, он с ножом напал на 46-летнюю мать. Та от полученных ранений скончалась на месте.

Нападавший был задержан по горячим следам в ходе спецоперации. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). В скором времени молодому человеку будет предъявлено обвинение. На место происшествия прибыл заместитель руководителя СУ СКР по Ленинградской области.