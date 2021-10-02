Непривитым жителям Киева запретят пользоваться общественным транспортом

Киев, 2 октября. Киев планирует запретить пользоваться общественным транспортом в городе непривитым от коронавирусной инфекции жителям украинской столицы.

Соответствующей информацией во время разговора с представителями СМИ поделился мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, правительство не имеет возможности принудительно вакцинировать граждан. Однако в случае более жестких условий, непривитым гражданам придется не пользоваться общественным транспортом и общественными заведениями, добавил мэр Киева.

По словам Кличко, так проявляется забота о самом главном — здоровье граждан. Он добавил, что сейчас в больницах Киева находится больше 1,2 тыс. больных с COVID-19 в тяжелом состоянии.

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко недавно заявил, что первый препарат от коронавирусной инфекции украинского производства разработают в следующем году.