Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 21:45
21:39
Политика
Непривитым жителям Киева запретят пользоваться общественным транспортом
21:34
Политика
Зеленский намерен быть президентом Украины до исполнения всех своих предвыборных обещаний
21:31
Спорт
ЦСКА и «Краснодар» сыграли безголевую ничью в десятом туре РПЛ
21:28
Весь мир
Власти ЦАР создадут специальную комиссию для поддержки инвалидов
21:24
Происшествия
Окровавленные вещи нашли у водонапорной башни в Гае
21:19
Весь мир
МИД Эфиопии неоднократно докладывал руководству ООН о преступлениях депортированных сотрудников
21:15
Происшествия
ФАН публикует видео с места убийства женщины и трехлетнего ребенка в Ленобласти
21:03
Политика
Премьер Венгрии заявил, что не собирался учитывать мнение Украины в газовом вопросе
21:02
Происшествия
Перевозивший детей микроавтобус попал в аварию под Волгоградом
21:01
Шоу-бизнес
Поседевший Алексей Чумаков появился в видео Юлии Ковальчук
Все новости

Непривитым жителям Киева запретят пользоваться общественным транспортом
Политика
Непривитым жителям Киева запретят пользоваться общественным транспортом
Global Look Press  /  © POOL / Keystone Press Agency

Киев, 2 октября. Киев планирует запретить пользоваться общественным транспортом в городе непривитым от коронавирусной инфекции жителям украинской столицы.

Соответствующей информацией во время разговора с представителями СМИ поделился мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, правительство не имеет возможности принудительно вакцинировать граждан. Однако в случае более жестких условий, непривитым гражданам придется не пользоваться общественным транспортом и общественными заведениями, добавил мэр Киева.

По словам Кличко, так проявляется забота о самом главном — здоровье граждан. Он добавил, что сейчас в больницах Киева находится больше 1,2 тыс. больных с COVID-19 в тяжелом состоянии.

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко недавно заявил, что первый препарат от коронавирусной инфекции украинского производства разработают в следующем году.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Непривитым жителям Киева запретят пользоваться общественным транспортом
украина Киев кличко вакцина коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru