Премьер Венгрии заявил, что не собирался учитывать мнение Украины в газовом вопросе

Будапешт, 2 октября. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что не собирался реагировать на возражения Киева по поводу газового контракта с Россией. Об этом информирует Reuters.

Виктор Орбан обозначил степень равнодушия к мнению украинцев по вопросу голубого топлива. Премьер Венгрии признался, что не планировал учитывать возражения Киева в подписании договора с «Газпромом».

«Мы не можем принимать во внимание точку зрения украинцев», — констатировал политик.

Орбан добавил, что Венгрии нужен газ и это реальность. Украина должна договориться с Россией, пояснил премьер.

Будапешт подписал с российской компанией контракт на поставку голубого топлива в обход украинской территории. Соглашение будет действовать в течение 15 лет.

Эксперт по международным вопросам Геннадий Друзенко ранее отметил, что Украина по уши в долгах. Стране нечего требовать от Венгрии в газовом вопросе.