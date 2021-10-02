Перевозивший детей микроавтобус попал в аварию под Волгоградом

Волгоград, 2 октября. Микроавтобус, перевозивший воспитанников спортивной школы, попал в аварию на трассе в Городищенском районе Волгоградской области.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, все произошло на повороте на поселок Кузьмичи. Водитель отечественного внедорожника «Нива», выполняя обгонный маневр, задел микроавтобус Mercedes, а после съехал в кювет и столкнулся со столбом.

В этот момент в салоне микроавтобуса находились воспитанники Новоаннинской спортивной школы. По уточненным данным, никто из них не получил травмы. Медицинская помощь потребовалась лишь водителю «Нива». В МВД добавили, что мужчина за рулем микроавтобуса имел при себе все необходимые документы на перевозку несовершеннолетних. Кроме того, им были соблюдены все правила дорожного движения.