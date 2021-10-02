Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 21:45
21:39
Политика
Непривитым жителям Киева запретят пользоваться общественным транспортом
21:34
Политика
Зеленский намерен быть президентом Украины до исполнения всех своих предвыборных обещаний
21:31
Спорт
ЦСКА и «Краснодар» сыграли безголевую ничью в десятом туре РПЛ
21:28
Весь мир
Власти ЦАР создадут специальную комиссию для поддержки инвалидов
21:24
Происшествия
Окровавленные вещи нашли у водонапорной башни в Гае
21:19
Весь мир
МИД Эфиопии неоднократно докладывал руководству ООН о преступлениях депортированных сотрудников
21:15
Происшествия
ФАН публикует видео с места убийства женщины и трехлетнего ребенка в Ленобласти
21:03
Политика
Премьер Венгрии заявил, что не собирался учитывать мнение Украины в газовом вопросе
21:02
Происшествия
Перевозивший детей микроавтобус попал в аварию под Волгоградом
21:01
Шоу-бизнес
Поседевший Алексей Чумаков появился в видео Юлии Ковальчук
Все новости

Перевозивший детей микроавтобус попал в аварию под Волгоградом
Происшествия
Перевозивший детей микроавтобус попал в аварию под Волгоградом
pixabay.com

Волгоград, 2 октября. Микроавтобус, перевозивший воспитанников спортивной школы, попал в аварию на трассе в Городищенском районе Волгоградской области.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, все произошло на повороте на поселок Кузьмичи. Водитель отечественного внедорожника «Нива», выполняя обгонный маневр, задел микроавтобус Mercedes, а после съехал в кювет и столкнулся со столбом.

В этот момент в салоне микроавтобуса находились воспитанники Новоаннинской спортивной школы. По уточненным данным, никто из них не получил травмы. Медицинская помощь потребовалась лишь водителю «Нива». В МВД добавили, что мужчина за рулем микроавтобуса имел при себе все необходимые документы на перевозку несовершеннолетних. Кроме того, им были соблюдены все правила дорожного движения.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Перевозивший детей микроавтобус попал в аварию под Волгоградом
микроавтобус авария волгоградская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru