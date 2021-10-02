Поседевший Алексей Чумаков появился в видео Юлии Ковальчук

Москва, 2 октября. Певица Юлия Ковальчук поделилась с поклонниками семейным видео, снятым на отдыхе с мужем Алексеем Чумаковым. Звезда показала, как изменился ее супруг к 40 годам.

Ковальчук и Чумаков являются одной из самых крепких пар российской эстрады. Недавно звезды отправились в романтическое путешествие, чтобы отпраздновать восьмую годовщину свадьбы. В честь торжественного события певица сняла и опубликовала видео с мужем, где стало заметно, что артист сильно поседел за последнее время.

«Пусть наша восьмерка в официальном статусе мужа и жены превратится в бесконечность», — заявила артистка.

Судя по кадрам, пара светилась от счастья из-за годовщины свадьбы. Ролик растрогал многих поклонников — они поспешили поздравить звезд и отметили, что супруги прекрасно смотрятся вместе.

Однако не меньшее внимание пользователей Сети привлекла седина, которая появилась на волосах Чумакова. Некоторые с сожалением отметили, что артист постарел и выглядит не на 40 лет, а на все 50.

Ковальчук же удалось сохранить цветущий вид к 38 годам. Так, этим летом артистка поделилась честным фото, где показала, как выглядит без фотошопа и фильтров.