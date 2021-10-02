Лукашенко раскритиковал Запад за стремление подогнать мир под стандарты прав человека

Минск, 2 октября. Страны Запада не смогут подогнать весь мира под стандарты в сфере соблюдения прав человека, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава республики выразил убеждение, что универсальных стандартов в этой области не существует. По его словам, это «выдумки» Запада, который стремится воздействовать на другие страны.

«Это придуманные вами, на Западе, стандарты. И вы под эти стандарты весь мир хотите подогнать. Успокойтесь, так не получится», — сказал Лукашенко.

Также белорусский лидер обратил внимание на факты нарушения прав человека как в США, так и в странах американского присутствия.

Ранее Лукашенко признался, что не собирается оставаться главой Белоруссии навсегда. Однако в случае давления Запада на страну он готов защищать ее независимость, подчеркнул президент.