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Лукашенко раскритиковал Запад за стремление подогнать мир под стандарты прав человека
Политика
Лукашенко раскритиковал Запад за стремление подогнать мир под стандарты прав человека
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 2 октября. Страны Запада не смогут подогнать весь мира под стандарты в сфере соблюдения прав человека, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава республики выразил убеждение, что универсальных стандартов в этой области не существует. По его словам, это «выдумки» Запада, который стремится воздействовать на другие страны.

«Это придуманные вами, на Западе, стандарты. И вы под эти стандарты весь мир хотите подогнать. Успокойтесь, так не получится», — сказал Лукашенко.

Также белорусский лидер обратил внимание на факты нарушения прав человека как в США, так и в странах американского присутствия.

Ранее Лукашенко признался, что не собирается оставаться главой Белоруссии навсегда. Однако в случае давления Запада на страну он готов защищать ее независимость, подчеркнул президент.

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белоруссия лукашенко запад
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