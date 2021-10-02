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Грузооборот всех видов транспорта вырос в России

  /   Обновлено: 02 октября 2021 20:59
Экономика
Грузооборот всех видов транспорта вырос в России
pixabay.com/

Москва, 2 октября. Доклад Росстата «Социально-экономическое положение России» фиксирует статистику по грузообороту в стране с января по август 2021 года.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, отечественный грузооборот по всем транспортным направлениям возрос за восемь месяцев на 5,8% к такому же периоду 2020 года. Об этом пишет агентство «Прайм».

Текущий уровень оборота составил 3,743 трлн тонно-километров. Железнодорожный транспорт в секторе прибавил 4,6% и достиг 1,7 трлн тонно-километров. Автомобильный грузооборот возрос на 5,4% и составил 184 млрд тонно-километров. В то же время морские перевозки увеличились на 4,8%, до 27,1 млрд тонно-километров.

Улучшенные показатели также продемонстрировали внутренний водный транспорт (+1%, 45,1 млрд тонно-километров) и воздушные перевозки (31%, до 5,7 млрд тонно-километров). Грузооборот трубопроводного транспорта поднялся на 7,1%, достигнув значения в 1,7 трлн тонно-километров. Общий оборот августа составил 476,4 млрд тонно-километров (+5,9% к августу предыдущего года).

Реабилитация морских портов Дальнего Востока от негативного влияния пандемии наблюдалась уже в середине лета. Грузооборот стивидоров показывал улучшенные на 3,9% показатели.

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