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Российская ракета «Циркон» не оставила США шанса догнать РФ в области гиперзвука
Армия
Российская ракета «Циркон» не оставила США шанса догнать РФ в области гиперзвука
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 октября. Россия занимает лидирующие позиции в области гиперзвукового оружия, оставляя Соединенные Штаты далеко позади, сообщает издание Pravda.Ru.

Журналисты отмечают, что в распоряжении Москвы есть по меньшей мере три вида ракет, которые способны нанести катастрофический урон любому потенциальному противнику. В эту тройку входят сверхзвуковой комплекс «Авангард», ракета Х-47М2 системы «Кинжал» и противокорабельный реактивный снаряд «Циркон».

«"Циркон" не оставит никаких шансов. Как и "Кинжал". Мы имеем весь арсенал. Можем с моря, можем с воздуха, как в том фильме: "Можем спички, можем соль, можем то, чем травят моль"», — заявил по этому поводу министр обороны России Сергей Шойгу.

Обозреватели заключают, что благодаря ракете «Циркон» Москва добилась неоспоримого преимущества над США в области гиперзвука. Вместе с тем российские специалисты активно ведут разработку системы противовоздушной обороны, способной перехватывать и уничтожать сверхзвуковые снаряды.

Ранее американское издание The Drive сообщало, что Соединенные Штаты намерены догнать Россию в сфере гиперзвука с помощью старого бомбардировщика. Аналитики отмечают, что в 2022 году компания Boeing начнет испытания сверхзвукового оружия для B-1B Lancer, который стоит на вооружении ВВС США с 1984 года.

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россия сша гиперзвук циркон
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