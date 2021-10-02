Экоактивистку Грету Тунберг заметили в объятиях молодого человека

Милан, 2 октября. Шведская экозащитница Грета Тунберг была замечена вместе с неизвестным молодым человеком. Девушка посетила с незнакомцем шествие в защиту природы.

Мероприятие, на котором заметили 18-летнюю экоактивистку, проходило в Милане. Издание Daily Mail опубликовало фотографии с Гретой Тунберг и ее загадочным другом. На снимках видно, как девушка стоит в объятиях молодого человека и кормит его чипсами.

«Грета ... была в отличном настроении, когда проводила время со своим, по-видимому, близким другом на шествии движения Fridays 4 Future. Таинственный незнакомец также с теплотой обнимал Грету за плечи», — написали в газете.

Отмечается, что в шествии, которое состоялось 1 октября, приняли участие около девяти тысяч человек. Манифестация двигалась под слоганами «Климат меняется, система нет!», «В аду не так жарко» и «За планету!».

Ранее Грета Тунберг обрушилась на мировых лидеров с критикой, назвав все обещания, касающиеся защиты окружающей среды, пустыми словами. На открытии климатического саммита уроженка Швеции привела данные ООН.