Администрация Байдена извинилась за плохое обращение с мигрантами с Гаити

Порт-о-Пренс, 2 октября. Директор Совета национальной безопасности Белого дома по делам Западного полушария США Хуан Гонсалес принес извинения властям Гаити за жестокое обращение с беженцами на южной границе. Об этом он заявил во время двухдневной поездки по островному государству.

