Администрация Байдена извинилась за плохое обращение с мигрантами с Гаити

Порт-о-Пренс, 2 октября. Директор Совета национальной безопасности Белого дома по делам Западного полушария США Хуан Гонсалес принес извинения властям Гаити за жестокое обращение с беженцами на южной границе. Об этом он заявил во время двухдневной поездки по островному государству.

Top US official apologizes to Haiti for treatment of migrants https://t.co/nRdq5qNpw8 pic.twitter.com/2rO6DLXgkK — New York Post (@nypost) October 2, 2021

В ходе своего визита Гонсалес поговорил с местными чиновниками о миграции и других проблемах и признал, что пограничные службы действовали неправильно.

«Я хочу сказать, что это было несправедливо, что это было неправильно. Гордый народ Гаити и любой мигрант заслуживают достойного обращения», — сказал он.

На прошлой неделе американские СМИ распространили фотографии, на которых сотрудники пограничного патруля на лошадях жестоко пресекают попытки беженцев пересечь границу с США.

Prt Scr youtube.com / Al Jazeera English

Стихийный лагерь

В середине сентября тысячи мигрантов организовали временный лагерь под приграничным мостом у американского города Дель-Рио. Утром 16 сентября прибежище насчитывало более 8 тыс. человек, к вечеру их было уже 10 тыс. Большинство мигрантов являются гражданами Гаити, а также Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

Количество беженцев резко увеличилось после того, как правительство США распространило статус «временно защищенных» на граждан Гаити, пострадавших в августе от разрушительного землетрясения и переживающих острый политический кризис после убийства президента.

Американский телеведущий Fox News Пит Хегсет 24 сентября призвал администрацию Джо Байдена раскрыть местонахождение мигрантов, которых вывозили из стихийного лагеря.