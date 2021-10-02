Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 21:44
21:39
Политика
Непривитым жителям Киева запретят пользоваться общественным транспортом
21:34
Политика
Зеленский намерен быть президентом Украины до исполнения всех своих предвыборных обещаний
21:31
Спорт
ЦСКА и «Краснодар» сыграли безголевую ничью в десятом туре РПЛ
21:28
Весь мир
Власти ЦАР создадут специальную комиссию для поддержки инвалидов
21:24
Происшествия
Окровавленные вещи нашли у водонапорной башни в Гае
21:19
Весь мир
МИД Эфиопии неоднократно докладывал руководству ООН о преступлениях депортированных сотрудников
21:15
Происшествия
ФАН публикует видео с места убийства женщины и трехлетнего ребенка в Ленобласти
21:03
Политика
Премьер Венгрии заявил, что не собирался учитывать мнение Украины в газовом вопросе
21:02
Происшествия
Перевозивший детей микроавтобус попал в аварию под Волгоградом
21:01
Шоу-бизнес
Поседевший Алексей Чумаков появился в видео Юлии Ковальчук
Все новости

Администрация Байдена извинилась за плохое обращение с мигрантами с Гаити

  /   Обновлено: 02 октября 2021 21:02
Весь мир
Администрация Байдена извинилась за плохое обращение с мигрантами с Гаити
Global Look Press  /  Xin Yuewei / XinHua

Порт-о-Пренс, 2 октября. Директор Совета национальной безопасности Белого дома по делам Западного полушария США Хуан Гонсалес принес извинения властям Гаити за жестокое обращение с беженцами на южной границе. Об этом он заявил во время двухдневной поездки по островному государству.

В ходе своего визита Гонсалес поговорил с местными чиновниками о миграции и других проблемах и признал, что пограничные службы действовали неправильно.

«Я хочу сказать, что это было несправедливо, что это было неправильно. Гордый народ Гаити и любой мигрант заслуживают достойного обращения», — сказал он.

На прошлой неделе американские СМИ распространили фотографии, на которых сотрудники пограничного патруля на лошадях жестоко пресекают попытки беженцев пересечь границу с США.

Администрация Байдена извинилась за плохое обращение с мигрантами с Гаити
Prt Scr youtube.com  / Al Jazeera English

Стихийный лагерь

В середине сентября тысячи мигрантов организовали временный лагерь под приграничным мостом у американского города Дель-Рио. Утром 16 сентября прибежище насчитывало более 8 тыс. человек, к вечеру их было уже 10 тыс. Большинство мигрантов являются гражданами Гаити, а также Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

Количество беженцев резко увеличилось после того, как правительство США распространило статус «временно защищенных» на граждан Гаити, пострадавших в августе от разрушительного землетрясения и переживающих острый политический кризис после убийства президента.

Американский телеведущий Fox News Пит Хегсет 24 сентября призвал администрацию Джо Байдена раскрыть местонахождение мигрантов, которых вывозили из стихийного лагеря.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Администрация Байдена извинилась за плохое обращение с мигрантами с Гаити
мигранты байден гаити
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru