Культуролог Пархоменко объяснил намерение Стива Возняка создать космическую компанию

Хочется пожить подольше, чтобы узнать, как частный капитал разовьет космическую индустрию. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

За этот год человечество могло лицезреть три успешных космических запуска с непрофессиональными астронавтами от трех разных компаний, принадлежащих миллиардерам Ричарду Брэнсону, Джеффу Безосу и Илону Маску. По мнению культуролога, их поочередный «взлет к заоблачным вершинам» выглядел своеобразной гонкой.

«Но сейчас мне хотелось бы упомянуть еще одного человека, который в этом году объявил о миссии сделать космос доступным для простых людей. Речь идет о Стиве Возняке — сооснователе компании Apple и изобретателе первых персональных компьютеров. Да, это именно тот человек, который сделал определяющие открытия в компьютерной индустрии и дал всем нам возможность читать в том числе и этот текст с мониторов тех персональных компьютеров, которые мы имеем сегодня», — заметил эксперт.

Он добавил, что теперь Возняк (совместно с другим предпринимателем Алексом Филдингом) создал компанию PrivateerSpace, объявив в своих социальных сетях о намерении вновь работать над прогрессивными технологиями.

«После того, как я услышал об этой новости, то понял, что не могу не поделиться историей своего знакомства с этим человеком, — заявил Пархоменко. — Тем более что во время нашей встречи мы обсуждали темы, которые могли прямо или косвенно повлиять на мышление мистера Возняка, заронив в его мозгу семена будущей масштабной идеи. Случилось это в 2016 году в городе Сан-Хосе. Я представился российским гуманитарным ученым и, естественно, от всей души поблагодарил его за вклад в развитие технологий, которыми я и все мы пользуемся практически каждый день».

Будучи аналитиком культурных и социальных трендов, собеседник ФАН не мог не спросить Возняка, как он видит дальнейший прогресс человечества и в каких именно направлениях.

Федеральное агентство новостей /

«—Надеюсь, вы не имеете в виду новый iPhone, — улыбнулся тогда мне мистер Возняк. —Нет, — отвечал я. — Но iPhone и другую цифровую технику в современном культурном и общественном пространстве сейчас постоянно противопоставляют освоению космоса. Мол, мы так и не покорили звезды, зато получили крутые смартфоны. И многие почему-то жалеют, что внимание человечества устремилось к гаджетам, а не к покорению далеких пространств. Помню, Стив Возняк тогда на некоторое время задумался. —Ну вы же, надеюсь, осознаете, что прогресс в вычислительной технике влияет на все сферы. Инженеры и проектировщики тех же ракет тоже пользуются компьютерами, — заметил бизнесмен. —Да, понимаю, — отвечал я. — Но стереотип уже укоренился. Видимо, люди перенасытились потреблением все новых гаджетов буквально ежегодно. Тем более что они уже давно не предоставляют какой-то принципиально новый «экспириенс». Зато многих действительно волнует космос, и не только в рамках развлекательной фантастики. —Вы абсолютно правы, мой друг, — отвечал мне тогда мистер Возняк. — Тут действительно есть над чем поразмыслить».

По словам Пархоменко, они пообщались тогда еще, но «космоса коснулись только вскользь».

«Однако я видел, что зерно идеи в голове у Стива Возняка уже тогда поселилось и начало прорастать», — с восторгом заявил культуролог.

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