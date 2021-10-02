Королева Елизавета II поддерживает принца Эндрю деньгами на фоне секс-скандала

Лондон, 2 октября. Королева Елизавета II покрывает растущие расходы сына, принца Эндрю. Герцог Йоркский пытается расплатиться со счетами на фоне суда по уголовному делу.

Принц Эндрю оказался втянут в громкий скандал: герцога Йоркского заподозрили в интимной связи с несовершеннолетней девушкой. Наследнику престола Великобритании пришлось оставить обязанности члена королевской семьи и сосредоточиться на суде по уголовному делу. На этом фоне доходы принца перестали покрывать внушительные расходы. Однако королева Елизавета II не отвернулась от сына, не смотря на секс-скандал.

Примечательно, что недавно принц Эндрю значительно расширил штат адвокатов. Так, в состав защитников герцога Йоркского вошел Эндрю Беттлер — час его работы оценивается в 2 тысячи долларов. Кроме того, к команде присоединилась адвокат Мелисса Лернер, а возглавит защиту Гэри Блоксом. Несмотря на отказ от обязанностей, принц находит способ оплачивать растущие расходы — вероятно, не без помощи королевы Елизаветы II, сообщает Telegraph

Несмотря на тяжелый период, недавно в жизни принца Эндрю произошло счастливое событие. Герцог стал дедушкой — внучку ему подарила младшая дочь принцесса Беатрис, передает «Вечерняя Москва».

Недавно наследница принца Эндрю раскрыла имя новорожденной дочери. Принцесса Беатрис назвала новорожденную Сиенной.