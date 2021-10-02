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Выступление Лаврова на ГА ООН восхитило авторов китайского издания Baijiahao
Политика
Выступление Лаврова на ГА ООН восхитило авторов китайского издания Baijiahao
Федеральное агентство новостей

Пекин, 2 октября. Китайские журналисты пришли в восторг от выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на 76-й сессии Генассамблеи ООН. Авторы издания Baijiahao отметили, как дипломат «атаковал» США.

Министр иностранных дел в конце сентября произнес речь на общеполитической дискуссии ГА ООН, пишет «ПолитРоссия». Глава МИД РФ говорил о проблемах пандемии, о роли Организации в современном мире, а также посвятил часть выступления США. Россия одна осмеливается называть вещи своими именами и не стесняется критиковать американскую сторону, восхитились авторы Baijiahao.

«Безжалостен к США», — отмечают китайцы.

Сергей Лавров раскритиковал Соединенные Штаты за присвоение права определять степень соответствия того или иного государства демократическим стандартам. Глава МИД РФ назвал это «крестовым походом» против несогласных. Дипломат обвинил США в делении мира на «своих» и «чужих».

«И, хотя слова министра иностранных дел России немилосердны, они верны», — констатировали авторы китайского издания.

Журналисты оценили, как РФ осмеливается атаковать США, пока другие страны не могут на это решиться. Китайцы признались, что восхищаются словами Лаврова, который буквально «раздел» Соединенные Штаты перед лицом остальных государств.

Глава МИД РФ отметил, что универсальные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе стираются из-за структур, которые создали США. Лавров дал такой комментарий на фоне возникновения альянса AUKUS между Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами.

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