Шепелев и Тулупова победили капризы детей с помощью расписания еды

Москва, 2 октября. Популярный ведущий Дмитрий Шепелев делится с подписчиками лайфхаками отцовской жизни. Недавно он объяснил, как они с избранницей Екатериной Тулуповой справились с капризами детей.

Звездная пара воспитывает троих детей: сына ведущего ТНТ от покойной певицы Жанны Фриске, дочь дизайнера Тулуповой от первого брака и общего ребенка Тихона. Шепелев признался, что частенько сталкивается с проблемами детских капризов, особенно в вопросах питания. Он отметил, что старшие наследники довольно традиционны в своих предпочтениях и резко реагируют на любое изменение в рационе.

«Стоило нам позволить приготовить что-то совсем непривычное, типа хитрую гранолу с йогуртом и ягодами или банановые кексы с рикоттой, реакция всегда была одна и та же: «Фу, нет»», — рассказал ведущий в своем Instagram-аккаунте.

Спустя время пара нашла решение проблемы. Тулупова предложила заранее составлять меню для всей семьи, чтобы ни для кого не было сюрпризом новое блюдо. Нехитрый трюк избавил их от всех сложностей.

«Оказалось, что для детей очень важна предсказуемость. Оказалось, и в этом они признались нам сами, раньше часто бывало так, что услышав «на ужин цыпленок» они как бы додумывали каким он будет и с чем», — поделился Шепелев.

Составленное расписание заметно облегчило жизнь детям. Теперь им не надо полагаться на фантазию и додумывать ингредиенты ужина или обеда. В меню все расписано и четко сказано.

Ранее телеведущий рассказал о принципах, в которых растит своих детей. Он посоветовал всем родителям не ждать многого от малышей, позволяя им выбирать свой путь. Однако несмотря на свои заповеди некоторое время назад Шепелев разглядел в своем сыне Платоне баскетболиста, надеясь на спортивную карьеру.