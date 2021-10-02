Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 21:44
21:39
Политика
Непривитым жителям Киева запретят пользоваться общественным транспортом
21:34
Политика
Зеленский намерен быть президентом Украины до исполнения всех своих предвыборных обещаний
21:31
Спорт
ЦСКА и «Краснодар» сыграли безголевую ничью в десятом туре РПЛ
21:28
Весь мир
Власти ЦАР создадут специальную комиссию для поддержки инвалидов
21:24
Происшествия
Окровавленные вещи нашли у водонапорной башни в Гае
21:19
Весь мир
МИД Эфиопии неоднократно докладывал руководству ООН о преступлениях депортированных сотрудников
21:15
Происшествия
ФАН публикует видео с места убийства женщины и трехлетнего ребенка в Ленобласти
21:03
Политика
Премьер Венгрии заявил, что не собирался учитывать мнение Украины в газовом вопросе
21:02
Происшествия
Перевозивший детей микроавтобус попал в аварию под Волгоградом
21:01
Шоу-бизнес
Поседевший Алексей Чумаков появился в видео Юлии Ковальчук
Все новости

Шепелев и Тулупова победили капризы детей с помощью расписания еды
Шоу-бизнес
Шепелев и Тулупова победили капризы детей с помощью расписания еды
instagram.com  /  @dmitryshepelev

Москва, 2 октября. Популярный ведущий Дмитрий Шепелев делится с подписчиками лайфхаками отцовской жизни. Недавно он объяснил, как они с избранницей Екатериной Тулуповой справились с капризами детей.

Звездная пара воспитывает троих детей: сына ведущего ТНТ от покойной певицы Жанны Фриске, дочь дизайнера Тулуповой от первого брака и общего ребенка Тихона. Шепелев признался, что частенько сталкивается с проблемами детских капризов, особенно в вопросах питания. Он отметил, что старшие наследники довольно традиционны в своих предпочтениях и резко реагируют на любое изменение в рационе.

«Стоило нам позволить приготовить что-то совсем непривычное, типа хитрую гранолу с йогуртом и ягодами или банановые кексы с рикоттой, реакция всегда была одна и та же: «Фу, нет»», — рассказал ведущий в своем Instagram-аккаунте.

Спустя время пара нашла решение проблемы. Тулупова предложила заранее составлять меню для всей семьи, чтобы ни для кого не было сюрпризом новое блюдо. Нехитрый трюк избавил их от всех сложностей.

«Оказалось, что для детей очень важна предсказуемость. Оказалось, и в этом они признались нам сами, раньше часто бывало так, что услышав «на ужин цыпленок» они как бы додумывали каким он будет и с чем», — поделился Шепелев.

Составленное расписание заметно облегчило жизнь детям. Теперь им не надо полагаться на фантазию и додумывать ингредиенты ужина или обеда. В меню все расписано и четко сказано.

Ранее телеведущий рассказал о принципах, в которых растит своих детей. Он посоветовал всем родителям не ждать многого от малышей, позволяя им выбирать свой путь. Однако несмотря на свои заповеди некоторое время назад Шепелев разглядел в своем сыне Платоне баскетболиста, надеясь на спортивную карьеру.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Шепелев и Тулупова победили капризы детей с помощью расписания еды
дети семья шепелев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru