Норкин анекдотом про выпускника-химика напомнил о предстоящем Дне учителя

Москва, 2 октября. Телеведущий Андрей Норкин рассказал в эфире программы «Место встречи» новый анекдот, приуроченный к празднованию Дня учителя.

Ведущий в одном из выпусков передачи напомнил о предстоящем профессиональном празднике преподавателей, рассказав шутку про «талантливого» выпускника. По сюжету истории, директор школы выступил перед педагогами и с удивлением сообщил, что бывший ученик разработал наркотическое вещество.

«Создатель нового синтетического наркотика, аналогов которого нет в мире — выпускник нашей школы, представляете?» — возмутился директор учебного заведения.

Услышав неожиданную новость, учителя поспешили оправдать незаконную деятельность выпускника. Они попытались доказать, что не имеют к этому никакого отношения. Так, преподаватель по литературе вспомнил, что ученик не любил читать и поэтому не смог проникнуться чем-то позитивным. Физрук же заявил, что выпускник не вел здоровый образ жизни и это сказалось на его заинтересованности в наркотиках.

«Химик только слезы вытирает и говорит: "А я в него всегда верил!"», — сразил наповал зрителей Норкин.

Присутствующих в студии рассмешила шутка Норкина про выпускника-химика. Ведущий традиционно рассказывает в выпусках «Места встречи» анекдоты, которые подбирает исходя из актуальных событий. Ранее он удивил зрителей смешной историей про свою супругу и президента РФ Владимира Путина, который являлся к ней во сне.