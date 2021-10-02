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Средний размер платежа по ипотеке вырос в России за год

  /   Обновлено: 02 октября 2021 20:42
Экономика
Средний размер платежа по ипотеке вырос в России за год
pixabay.com

Москва, 2 октября. Размер выплат по ипотечному займу в среднем достиг 23,2 тыс. рублей, заявил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Онлайн-встреча вице-президента «Сбера» Николая Васева с инвесторами и аналитиками под названием «Deep dive в ипотечный бизнес Сбера» завершилась публикацией статистической информации по рынку ипотеки в России.

Согласно данным Сбербанка, в настоящее время платеж за квартиру на первичном рынке равняется 25,7 тыс. рублей, а на «вторичке» достигает 21 тыс. рублей. В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики, средняя зарплата по России в июле составила 55 170 рублей.

Сейчас Сбербанк обладает 4 млн клиентов, оформивших ипотеку, уточнил Васев. Порядка 52% из них составляют мужчины, а 48% приходится на женщин. Возрастное разделение таково, что большая доля (56,5%) остается за людьми старше 35 лет. На граждан от 25 до 34 лет приходится 39,4% кредитов, а россияне, взявшие ипотеку до 25 лет, составляют долю в 4,1%.

Сервис «ДомКлик» предоставляет информацию, по которой средний размер ипотеки в стране достиг 2,86 млн рублей. Как правило жители РФ берут займ на 20 лет и выплачивают его за 4,5 года. Платеж по ипотеке к 2020 году увеличился в России на 12,9%, отмечает представитель «Сбера».

Сбербанк намеревается сохранить за собой как минимум половину отечественного ипотечного рынка, прокомментировал дальнейшие планы организации глава дивизиона «ДомКлик».

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ипотека сбербанк васев ДомКлик
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