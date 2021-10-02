Пакистанские спецназовцы восхитились снаряжением штурмовых инженеров ВС России

Краснодар, 2 октября. Бойцы спецназа Пакистана и инженерно-штурмовые подразделения Южного военного округа Вооруженных сил России провели совместные учения «Дружба-2021» в Краснодарском крае.

В ходе маневров пакистанские военнослужащие смогли хорошо ознакомиться с методиками штурма здания при помощи новейших комплектов разминирования ОВР-3Ш. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Гости из Пакистана особенно восхитились снаряжением российских бойцов. Отмечается, что комплект предназначен для оснащения штурмовых подразделений инженерных войск, которые обеспечивают боевые действия общевойсковых частей в условиях городской местности.

В ОВР-3Ш входит экипировка максимальной степени защиты, штурмовой нож, многофункциональный нож сапера, бронещит, а также набор средств для обеспечения экстренного доступа внутрь зданий. Также в него включены восемь костюмов боевой защитной экипировки «Рейд-Л-Штурмовой», каждый из которых весит 25 кг.

Ранее сообщалось, что расчеты российских ракетных комплексов «Искандер» отработали уничтожение объектов условного противника на учениях в Калининградской области. Огонь велся по мишеням, имитирующим защищенные объекты и командные пункты условного противника.