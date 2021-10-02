Хакеры разоблачили сотрудников полиции США в рядах ультраправых «Хранителей клятвы»

Вашингтон, 2 октября. Взлом сайта ультраправой организации «Хранители клятвы» разоблачил участие в нем множества действующих военных и полицейских. В сеть утекла информация 40 тысяч членов.

The Oath Keepers trade in conspiracy theories and wild interpretations of the U.S. Constitution. https://t.co/plmg8bGhiy — USA TODAY (@USATODAY) October 2, 2021

По данным СМИ, порядка 200 человек при регистрации указывали, что они являются действующими или бывшими правоохранителями. Часть людей представлялась военными. Журналисты подчеркивают, это количество людей, которые заполнили данные о работе, но, как правило, большинство не делали этого.

К примеру, один из действующих военных поинтересовался, как стать членом организации. В письме от 19 января, он подтвердил, что служит уже семь лет и дислоцировался в Форт-Худе, штат Техас.

«Мне не нравится то, к чему приближается мир, и я испытываю озабоченность за нашу нацию. Пожалуйста, дайте мне знать, как я могу принять участие», — написал он.

Сотрудники правоохранительных органов активно перечисляли свои навыки и интересовались, чем они могут быть полезны.

«У меня большой опыт работы в полиции, включая операции под прикрытием и наблюдение», — написал один из них в заявлении о вступлении. «Связист, оружейник, офицер K9 в местном офисе шерифа с 12 лет по настоящее время», — поделился другой потенциальный участник. «Сейчас я работаю заместителем шерифа в Техасе», — говорится в еще одном письме.

«Хранители клятвы»

«Хранители клятвы» — американская ультраправая организация, основанная в 2009 году ветераном боевых действий и республиканцем Стюартом Родсом. Одним из главных тезисов является сохранение Конституции и неподчинение приказам, которые противоречат основному закону США. По данным на 2016 год организация насчитывала порядка 35 тыс. участников, среди которых множество бывших военных и полицейских. «Хранители» участвовали в различных крупных антиправительственных акциях. Во время беспорядков 2014 и 2015 годов в Фергюсоне, когда члены организации, вооруженные полуавтоматическими винтовками, бродили по улицам и крышам. Также «Хранители» участвовали в захвате Капитолия 6 января.