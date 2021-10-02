Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 21:43
21:39
Политика
Непривитым жителям Киева запретят пользоваться общественным транспортом
21:34
Политика
Зеленский намерен быть президентом Украины до исполнения всех своих предвыборных обещаний
21:31
Спорт
ЦСКА и «Краснодар» сыграли безголевую ничью в десятом туре РПЛ
21:28
Весь мир
Власти ЦАР создадут специальную комиссию для поддержки инвалидов
21:24
Происшествия
Окровавленные вещи нашли у водонапорной башни в Гае
21:19
Весь мир
МИД Эфиопии неоднократно докладывал руководству ООН о преступлениях депортированных сотрудников
21:15
Происшествия
ФАН публикует видео с места убийства женщины и трехлетнего ребенка в Ленобласти
21:03
Политика
Премьер Венгрии заявил, что не собирался учитывать мнение Украины в газовом вопросе
21:02
Происшествия
Перевозивший детей микроавтобус попал в аварию под Волгоградом
21:01
Шоу-бизнес
Поседевший Алексей Чумаков появился в видео Юлии Ковальчук
Все новости

Хакеры разоблачили сотрудников полиции США в рядах ультраправых «Хранителей клятвы»
Весь мир
Хакеры разоблачили сотрудников полиции США в рядах ультраправых «Хранителей клятвы»
flickr.com  /  Richy!

Вашингтон, 2 октября. Взлом сайта ультраправой организации «Хранители клятвы» разоблачил участие в нем множества действующих военных и полицейских. В сеть утекла информация 40 тысяч членов.

По данным СМИ, порядка 200 человек при регистрации указывали, что они являются действующими или бывшими правоохранителями. Часть людей представлялась военными. Журналисты подчеркивают, это количество людей, которые заполнили данные о работе, но, как правило, большинство не делали этого.

К примеру, один из действующих военных поинтересовался, как стать членом организации. В письме от 19 января, он подтвердил, что служит уже семь лет и дислоцировался в Форт-Худе, штат Техас.

«Мне не нравится то, к чему приближается мир, и я испытываю озабоченность за нашу нацию. Пожалуйста, дайте мне знать, как я могу принять участие», — написал он.

Сотрудники правоохранительных органов активно перечисляли свои навыки и интересовались, чем они могут быть полезны.

«У меня большой опыт работы в полиции, включая операции под прикрытием и наблюдение», — написал один из них в заявлении о вступлении.

«Связист, оружейник, офицер K9 в местном офисе шерифа с 12 лет по настоящее время», — поделился другой потенциальный участник.

«Сейчас я работаю заместителем шерифа в Техасе», — говорится в еще одном письме.

«Хранители клятвы»

«Хранители клятвы» — американская ультраправая организация, основанная в 2009 году ветераном боевых действий и республиканцем Стюартом Родсом. Одним из главных тезисов является сохранение Конституции и неподчинение приказам, которые противоречат основному закону США. По данным на 2016 год организация насчитывала порядка 35 тыс. участников, среди которых множество бывших военных и полицейских. «Хранители» участвовали в различных крупных антиправительственных акциях. Во время беспорядков 2014 и 2015 годов в Фергюсоне, когда члены организации, вооруженные полуавтоматическими винтовками, бродили по улицам и крышам. Также «Хранители» участвовали в захвате Капитолия 6 января.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Хакеры разоблачили сотрудников полиции США в рядах ультраправых «Хранителей клятвы»
сша полиция хранители клятвы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru