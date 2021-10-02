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Оранжевый уровень погодной опасности введен во Франции из-за ливней

  /   Обновлено: 02 октября 2021 20:35
Общество
Оранжевый уровень погодной опасности введен во Франции из-за ливней
pixabay.com  /  sourabhkrishna806

Париж, 2 октября. Французская метеослужба объявила о чрезвычайной ситуации из-за сильных осадков. В департаментах страны ввели красный и оранжевый уровни опасности.

Ливни и подтопления привели к тому, что во многих департаментах страны власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Так, на 21 территории был объявлен оранжевый уровень опасности, еще в одном округе — красный, передает Meteo France.

По словам представителя метеослужбы Оливии Пруст, в этих районах температура воздуха достигает от +36 до +38 градусов. Под красный уровень попал также столичный регион Иль-де-Франс, сообщила синоптик.

Французский остров Корсика также оказался во власти опасной стихии. На поверхности Средиземного моря возник водяной смерч. Захватывающее явление привлекло взгляды отдыхающих и местных жителей.

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