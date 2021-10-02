Сын композитора Крылатова отказался от «подачек» Пугачевой на памятник отцу

Москва, 2 октября. Сын российского композитора Евгения Крылатова Павел в жесткой форме отказался от помощи примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой с установкой памятника на могиле отца.

Поэт и композитор Андрей Загорский передал семье покойного музыканта помощь Пугачевой. Народная артистка СССР предложила родным Крылатова финансовую помощь в размере 1 миллиона рублей. Деньги должны пойти на установку памятника на могиле артиста.

Однако помощь Пугачевой наследник композитора, сценарист Крылатов, воспринял слишком остро. Он счел подобные предложения «подачкой» от того, кто никогда не исполнял хиты его великого отца.

«Кто такая Пугачева вообще? Она хоть одну песню папы спела? Все эти галкины-шмалкины прыгающие мне приходят и говорят такую вещь. Не надо нам этих подачек!» — резко заявил автор сценария фильма «Бабник» в эфире программы «Ты не поверишь!».

Наследник композитора добавил, что сам займется установкой монумента на могиле родителя, когда сможет. Ему для этого нужно время. Кроме того, он подчеркнул, что у такой задержки есть три объективные причины.

«Земля должна просесть. Был коронавирус. Третье — деньги нужны, я же денег не ворую», — рассказал Крылатов.

Последний раз на могиле великого композитора его друг Загорский был летом прошлого года. В беседе с журналистами он отметил, что место захоронения музыканта находится в ужасном состоянии.