Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 21:42
21:39
Политика
Непривитым жителям Киева запретят пользоваться общественным транспортом
21:34
Политика
Зеленский намерен быть президентом Украины до исполнения всех своих предвыборных обещаний
21:31
Спорт
ЦСКА и «Краснодар» сыграли безголевую ничью в десятом туре РПЛ
21:28
Весь мир
Власти ЦАР создадут специальную комиссию для поддержки инвалидов
21:24
Происшествия
Окровавленные вещи нашли у водонапорной башни в Гае
21:19
Весь мир
МИД Эфиопии неоднократно докладывал руководству ООН о преступлениях депортированных сотрудников
21:15
Происшествия
ФАН публикует видео с места убийства женщины и трехлетнего ребенка в Ленобласти
21:03
Политика
Премьер Венгрии заявил, что не собирался учитывать мнение Украины в газовом вопросе
21:02
Происшествия
Перевозивший детей микроавтобус попал в аварию под Волгоградом
21:01
Шоу-бизнес
Поседевший Алексей Чумаков появился в видео Юлии Ковальчук
Все новости

Сын композитора Крылатова отказался от «подачек» Пугачевой на памятник отцу

  /   Обновлено: 02 октября 2021 20:43
Шоу-бизнес
Сын композитора Крылатова отказался от «подачек» Пугачевой на памятник отцу
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 2 октября. Сын российского композитора Евгения Крылатова Павел в жесткой форме отказался от помощи примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой с установкой памятника на могиле отца.

Поэт и композитор Андрей Загорский передал семье покойного музыканта помощь Пугачевой. Народная артистка СССР предложила родным Крылатова финансовую помощь в размере 1 миллиона рублей. Деньги должны пойти на установку памятника на могиле артиста.

Однако помощь Пугачевой наследник композитора, сценарист Крылатов, воспринял слишком остро. Он счел подобные предложения «подачкой» от того, кто никогда не исполнял хиты его великого отца.

«Кто такая Пугачева вообще? Она хоть одну песню папы спела? Все эти галкины-шмалкины прыгающие мне приходят и говорят такую вещь. Не надо нам этих подачек!» — резко заявил автор сценария фильма «Бабник» в эфире программы «Ты не поверишь!».

Наследник композитора добавил, что сам займется установкой монумента на могиле родителя, когда сможет. Ему для этого нужно время. Кроме того, он подчеркнул, что у такой задержки есть три объективные причины.

«Земля должна просесть. Был коронавирус. Третье — деньги нужны, я же денег не ворую», — рассказал Крылатов.

Последний раз на могиле великого композитора его друг Загорский был летом прошлого года. В беседе с журналистами он отметил, что место захоронения музыканта находится в ужасном состоянии.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Сын композитора Крылатова отказался от «подачек» Пугачевой на памятник отцу
памятник пугачева крылатов Ты не поверишь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru