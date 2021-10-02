Неравнодушный бездомный помог найти потерявшегося ребенка в Екатеринбурге

Екатеринбург, 2 октября. Екатеринбургский бездомный помог отыскать пропавшего шестилетнего ребенка, сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.

Согласно сообщению пресс-службы, шестилетний Никита И. ушел из дома в Екатеринбурге. Однако позже был замечен на улице вместе с мужчиной неопределенного места жительства. Мальчик обратился к бездомному за помощью и попросил еду.

«Мужчина не прошел мимо, завел его в магазин на улице Репина и попросил продавцов накормить ребенка», — сообщил Горелых.

Продавцы торговой точки вызвали полицию. На место прибыл наряд ППС. Ребенок был доставлен сотрудниками в инспекцию по делам несовершеннолетних. Он был опрошен в присутствии матери. Как удалось установить, никакого криминала в истории побега нет.

Как ранее сообщалось, в Москве нашли пропавшую после прогулки 10-летнюю школьницу. Девочку обнаружили в ночь с 1 на 2 октября.