Принц Гарри может разоблачить расиста из королевской семьи в своей книге

Лондон, 2 октября. Принц Гарри может вновь затронуть скандальную историю о некоем расисте, который оскорбил герцогиню Меган Маркл. Об этом сообщила королевский эксперт Пенни Джунор.

Королевская семья с опасением ждет публикации мемуаров принца Гарри — книга привлекла к себе внимание еще до выхода, который запланирован на осень 2022 года. Одной из наиболее острых тем автобиографии может стать инцидент, о котором его супруга Маркл вспомнила в интервью Опре Уинфри. Так, по словам герцогини, один из членов королевской семьи позволил себе отпустить расистские замечания в ее адрес.

В Букингемском дворце опасаются, что принц Гарри вновь поднимет эту тему и даже раскроет имя расиста среди родственников. Королевский эксперт Пенни Джунор поделилась своим предположением с изданием The Sun.

«Издатели захотят многого за свои деньги, например, назвать этого так называемого расиста», — предположила эксперт.

Недавно родственник королевы Елизаветы II вспомнил, как отвесил принцу Гарри оплеуху. Таким образом экс-капитан сборной Англии по регби надеялся проверить реакцию королевской охраны, передает телеканал «360».

Недавно стало известно, что принц Гарри и Маркл планируют провести крестины младшей дочери в Виндзоре в соответствии с королевскими традициями. Однако принц Уильям высказался против этой идеи.