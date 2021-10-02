Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 21:42
21:39
Политика
Непривитым жителям Киева запретят пользоваться общественным транспортом
21:34
Политика
Зеленский намерен быть президентом Украины до исполнения всех своих предвыборных обещаний
21:31
Спорт
ЦСКА и «Краснодар» сыграли безголевую ничью в десятом туре РПЛ
21:28
Весь мир
Власти ЦАР создадут специальную комиссию для поддержки инвалидов
21:24
Происшествия
Окровавленные вещи нашли у водонапорной башни в Гае
21:19
Весь мир
МИД Эфиопии неоднократно докладывал руководству ООН о преступлениях депортированных сотрудников
21:15
Происшествия
ФАН публикует видео с места убийства женщины и трехлетнего ребенка в Ленобласти
21:03
Политика
Премьер Венгрии заявил, что не собирался учитывать мнение Украины в газовом вопросе
21:02
Происшествия
Перевозивший детей микроавтобус попал в аварию под Волгоградом
21:01
Шоу-бизнес
Поседевший Алексей Чумаков появился в видео Юлии Ковальчук
Все новости

Ушел из жизни российский актер и режиссер Марк Семененко
Общество
Ушел из жизни российский актер и режиссер Марк Семененко
wikipedia.org  /  AgatheD / CC BY-SA 3.0

Москва, 2 октября. Режиссер сериалов «Детективы» и «Верное средство» Марк Семененко скончался на 52-м году жизни. Причины смерти знаменитости не уточняются.

Трагическую новость о кончине российского режиссера и актера сообщил коллега покойного Игорь Мишин на своей странице в Facebook.

Марк Семененко в течение многих лет работал на волгоградском телевидении. Среди последних его работ значится художественный фильм «Зоя», где Семененко участвовал в качестве актера.

Зрителям режиссер знаком своей работой над такими проектами, как «Детективы», «Верное средство» и другие сериалы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ушел из жизни российский актер и режиссер Марк Семененко
актер режиссер гибель семененко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru