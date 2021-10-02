Ушел из жизни российский актер и режиссер Марк Семененко

Москва, 2 октября. Режиссер сериалов «Детективы» и «Верное средство» Марк Семененко скончался на 52-м году жизни. Причины смерти знаменитости не уточняются.

Трагическую новость о кончине российского режиссера и актера сообщил коллега покойного Игорь Мишин на своей странице в Facebook.

Марк Семененко в течение многих лет работал на волгоградском телевидении. Среди последних его работ значится художественный фильм «Зоя», где Семененко участвовал в качестве актера.

Зрителям режиссер знаком своей работой над такими проектами, как «Детективы», «Верное средство» и другие сериалы.