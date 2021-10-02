Финальный конкурс всероссийской игры «Победа» состоялся в подмосковном Алабино

Москва, 2 октября. Конкурс «Дорога победителей», проводившийся в рамках всероссийской игры «Победа», завершился в подмосковном Алабино.

Конкурс является заключительным этапом состязаний. Участники справились с искусственными и естественными препятствиями. В частности, команды преодолели лабиринт и выложенные из автомобильных шин дорожки. Трасса, растянувшаяся на два километра была изрезана траншеями и окопами. При этом самым сложным этапом конкурса считается участок «Зараженная местность». Здесь военные в противогазах преодолели густой дым, после чего провели разминирование местности и отразили нападение условных диверсантов.

Ранее в России также состоялись Армейские международные игры. Награждение участников конкурса прошло в сентябре в подмосковном парке «Патриот».