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Финальный конкурс всероссийской игры «Победа» состоялся в подмосковном Алабино

  /   Обновлено: 02 октября 2021 20:30
Армия
Финальный конкурс всероссийской игры «Победа» состоялся в подмосковном Алабино
Пресс-служба Западного военного округа

Москва, 2 октября. Конкурс «Дорога победителей», проводившийся в рамках всероссийской игры «Победа», завершился в подмосковном Алабино.

Конкурс является заключительным этапом состязаний. Участники справились с искусственными и естественными препятствиями. В частности, команды преодолели лабиринт и выложенные из автомобильных шин дорожки. Трасса, растянувшаяся на два километра была изрезана траншеями и окопами. При этом самым сложным этапом конкурса считается участок «Зараженная местность». Здесь военные в противогазах преодолели густой дым, после чего провели разминирование местности и отразили нападение условных диверсантов.

Ранее в России также состоялись Армейские международные игры. Награждение участников конкурса прошло в сентябре в подмосковном парке «Патриот».

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