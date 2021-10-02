Аналитик Кузнецов спрогнозировал подорожание некоторых товаров в России к Новому году

Москва, 2 октября. Россияне в преддверии Нового года могут столкнуться с подорожанием некоторых товаров из-за проблем с поставками продукции из Китая.

При этом ценник поднимется незначительно, отметил вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Кузнецов. Стоимость может измениться в сегменте непродовольственных товаров для дома, но серьезного скачка не прогнозируется, приводит его прогноз «Коммерсант».

Кроме того, большинство товаров из Китая, от текстиля и мебели до техники и автомобилей, будут приходить на территорию России с задержкой. В странах Европы также сохранится угроза закрытия предприятий, поскольку цены на газ вряд ли изменятся до начала февраля.

«Думаю, что в 2021 году мы еще ничего не почувствуем. Перед Новым годом значительная часть товаров либо уже поставлены, либо находятся в пути, либо производятся по предоплате», — подчеркнул эксперт.

Тем временем продукты в российских магазинах начали расти в цене после сезонного снижения. Самым заметным стало подорожание капусты, которая в 2020 году стоила 23,5 рубля.