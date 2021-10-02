19FortyFive: российская подлодка «Ясень-М» не оставит шанса американской Virginia

Вашингтон, 2 октября. Российская субмарина «Ясень-М» и ее американский аналог Virginia являются самыми передовыми подлодками в мире. Тем не менее последняя все же уступает конкуренту, пишет 19FortyFive.

Разработка «Ясеней» началась еще во времена Советского Союза, но строительство постоянно переносили. Уже после распада СССР проект был переосмыслен и значительно обновлен. Теперь эта субмарина является грозным оружием, которое не оставит шанса американской Virginia, приводит материал 19FortyFive издание «ПолитРоссия».

«Усовершенствованные подводные лодки имеют водоизмещение 13 800 тонн и могут развивать максимальную скорость до 35 узлов. "Ясень-М" также имеет обновленную бортовую электронику, немного уменьшенную длину и обновленный реактор КТП-6, который позволил снизить уровень шума подводной лодки», — говорится в публикации.

Водоизмещение Virginia достигает 10 200 тонн. Она является одной из крупнейших подводных лодок в составе ВМС США, но уступает «Ясеню» из-за одной детали. Эта уникальная особенность российского аппарата заставляет американцев всерьез опасаться за свои суда. Речь о гиперзвуковых ракетах «Циркон». В 19FortyFive признали, что американцы еще не в состоянии оснастить свои войска аналогичным оружием.

Ранее подлодку проекта «Ясень-М» показали на видео. Запись была сделана во время учений в Мурманске.