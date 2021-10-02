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Жители прибрежных районов Омана эвакуируются в преддверии прихода циклона «Шахин»
Весь мир
Жители прибрежных районов Омана эвакуируются в преддверии прихода циклона «Шахин»
Global Look Press  /  MODIS/ZUMAPRESS.com

Маскат, 2 октября. Власти Омана призвали тысячи граждан страны, проживающих в прибрежных районах, покинуть свои дома и направиться в аварийные убежища в преддверии прихода тропического циклона «Шахин».

Оманское правительство также объявило двухдневные официальные выходные на период непогоды.

«Выходные объявлены в интересах защиты граждан. Управление гражданской авиации советует принять меры предосторожности в ближайшие два дня и не покидать укрытия, если только того не требует ситуация», — такое заявление прозвучало на национальном телевидении.

Уже сейчас местные жители сообщают об ухудшении погоды на побережье. По их словам, видимость сократилась примерно до 30% из-за сильных порывов ветра, который поднял пыль. В районах, которые окажутся под ударом циклона, уже закрыты магазины, а на дорогах почти нет автомобилей.

О надвигающемся на берега Омана урагане было объявлено накануне. По данным синоптиков, в ближайшее время тропический шторм усилится до тропического циклона первой категории, после чего пройдет у побережья эмирата. Так, в акватории между Аль-Шаркией и Мусанданом ожидаются волны высотой до 8-12 метров, а в воскресенье в Маскате прогнозируются ливни, которые будут сопровождаться сильным ветром.

В последний раз опасная метеорологическая ситуация наблюдалась в Омане летом. В июле на восток Аравийского полуострова обрушились ливневые дожди, спровоцировавшие наводнения и сели. Мощные потоки воды разрушили сотни зданий, повредили линии электропередач, нанесли значительный ущерб транспортной инфраструктуре и сельскохозяйственным угодьям. В результате катаклизмов пострадали не менее 2 тысяч человек.

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