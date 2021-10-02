Жители прибрежных районов Омана эвакуируются в преддверии прихода циклона «Шахин»

Маскат, 2 октября. Власти Омана призвали тысячи граждан страны, проживающих в прибрежных районах, покинуть свои дома и направиться в аварийные убежища в преддверии прихода тропического циклона «Шахин».

Oman urges residents to evacuate as tropical storm Shaheen strengthens https://t.co/YdASjQ5ueG pic.twitter.com/sjp9qq7EeT — Andy Vermaut (@AndyVermaut) October 2, 2021

Оманское правительство также объявило двухдневные официальные выходные на период непогоды.

«Выходные объявлены в интересах защиты граждан. Управление гражданской авиации советует принять меры предосторожности в ближайшие два дня и не покидать укрытия, если только того не требует ситуация», — такое заявление прозвучало на национальном телевидении.

Уже сейчас местные жители сообщают об ухудшении погоды на побережье. По их словам, видимость сократилась примерно до 30% из-за сильных порывов ветра, который поднял пыль. В районах, которые окажутся под ударом циклона, уже закрыты магазины, а на дорогах почти нет автомобилей.

Expected track of Shaheen storm from National Multi-Hazard Early Warning System pic.twitter.com/R2mqrDxeDs — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 1, 2021

О надвигающемся на берега Омана урагане было объявлено накануне. По данным синоптиков, в ближайшее время тропический шторм усилится до тропического циклона первой категории, после чего пройдет у побережья эмирата. Так, в акватории между Аль-Шаркией и Мусанданом ожидаются волны высотой до 8-12 метров, а в воскресенье в Маскате прогнозируются ливни, которые будут сопровождаться сильным ветром.

At least 4 people have died, 3 are missing and dozens rescued after #floods across #Oman following days of heavy rain. Port city of Sur recorded 200mm in 48 hrs.https://t.co/YKh1xZ9WGE

???? ROP and CDAA pic.twitter.com/9uIK7Wivmn — FloodList (@Flood_List) July 18, 2021

В последний раз опасная метеорологическая ситуация наблюдалась в Омане летом. В июле на восток Аравийского полуострова обрушились ливневые дожди, спровоцировавшие наводнения и сели. Мощные потоки воды разрушили сотни зданий, повредили линии электропередач, нанесли значительный ущерб транспортной инфраструктуре и сельскохозяйственным угодьям. В результате катаклизмов пострадали не менее 2 тысяч человек.