Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 21:42
21:39
Политика
Непривитым жителям Киева запретят пользоваться общественным транспортом
21:34
Политика
Зеленский намерен быть президентом Украины до исполнения всех своих предвыборных обещаний
21:31
Спорт
ЦСКА и «Краснодар» сыграли безголевую ничью в десятом туре РПЛ
21:28
Весь мир
Власти ЦАР создадут специальную комиссию для поддержки инвалидов
21:24
Происшествия
Окровавленные вещи нашли у водонапорной башни в Гае
21:19
Весь мир
МИД Эфиопии неоднократно докладывал руководству ООН о преступлениях депортированных сотрудников
21:15
Происшествия
ФАН публикует видео с места убийства женщины и трехлетнего ребенка в Ленобласти
21:03
Политика
Премьер Венгрии заявил, что не собирался учитывать мнение Украины в газовом вопросе
21:02
Происшествия
Перевозивший детей микроавтобус попал в аварию под Волгоградом
21:01
Шоу-бизнес
Поседевший Алексей Чумаков появился в видео Юлии Ковальчук
Все новости

Уникальный материал позволит ученым LIGO чаще находить гравитационные волны

  /   Обновлено: 02 октября 2021 20:19
Наука
Уникальный материал позволит ученым LIGO чаще находить гравитационные волны
nasa.gov  /  NASA

, 2 октября. Ученые-физики сумели частично решить проблему, связанную с поиском гравитационных волн. Они представили новый материал из оксидов титана и германия.

Объединенная группа специалистов из Стэнфордского университета и Калифорнийского технического института разработала уникальный материал, который планируют применять в рамках проведения научных работ в обсерватории LIGO. Об этом сообщает издание Caltech.

Новая разработка ученых поможет частично решить проблему, связанную с изучением гравитационных волн. На сегодняшний день в обсерваториях установлены специальные зеркала, применяющиеся для выделения сигнала гравитационных волн. Однако материал из изготовления создает шум при наличии тепловых колебаний, что затрудняет работу исследователей. Ученые исправили этот недостаток с помощью покрытия из оксида титана и оксида германия. В результате фоновый шум в зеркалах был уменьшен в два раза.

Как утверждает исполнительный директор лаборатории LIGO, новый материал позволит физикам ежедневно обнаруживать гравитационные волны. До момента его применения волны фиксировались лишь раз в неделю.

Как сообщалось ранее, ученые российского Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе зарегистрировали патент на выращивание наночастиц золота. Их диаметр составляет примерно пять нанометров.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Уникальный материал позволит ученым LIGO чаще находить гравитационные волны
исследование физика материал
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru