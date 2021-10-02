Уникальный материал позволит ученым LIGO чаще находить гравитационные волны

, 2 октября. Ученые-физики сумели частично решить проблему, связанную с поиском гравитационных волн. Они представили новый материал из оксидов титана и германия.

Объединенная группа специалистов из Стэнфордского университета и Калифорнийского технического института разработала уникальный материал, который планируют применять в рамках проведения научных работ в обсерватории LIGO. Об этом сообщает издание Caltech.

Новая разработка ученых поможет частично решить проблему, связанную с изучением гравитационных волн. На сегодняшний день в обсерваториях установлены специальные зеркала, применяющиеся для выделения сигнала гравитационных волн. Однако материал из изготовления создает шум при наличии тепловых колебаний, что затрудняет работу исследователей. Ученые исправили этот недостаток с помощью покрытия из оксида титана и оксида германия. В результате фоновый шум в зеркалах был уменьшен в два раза.

Как утверждает исполнительный директор лаборатории LIGO, новый материал позволит физикам ежедневно обнаруживать гравитационные волны. До момента его применения волны фиксировались лишь раз в неделю.

Как сообщалось ранее, ученые российского Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе зарегистрировали патент на выращивание наночастиц золота. Их диаметр составляет примерно пять нанометров.