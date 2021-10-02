МВД Ливии задержало группу наркоторговцев в Триполи

Гаргареш, 2 октября. Министерство внутренних дел Ливии объявило, что его сотрудникам удалось захватить ряд притонов наркобизнеса на западе страны и арестовать несколько человек, причастных к торговле запрещенными веществами.

Об этом сообщил премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба на своей странице в Twitter. По его словам, операция проведена в рамках кампании МВД по обеспечению безопасности в районе Гаргареш.

«Мы не позволим вести против нашей молодежи новую войну — наркотическую. Мы отловим преступников во всех регионах Ливии», — добавил он.

نفذ أبطال وزارة الداخلية فجر اليوم، عملية أمنية مخططة، للقضاء على أكبر أوكار صناعة وترويج المخدرات بمنطقة #قرقارش.

لن نسمح بأن تُشن حرب أخرى ضد شبابنا، وهي حرب المخدرات وسنلاحق المجرمين في كل مناطق #ليببا. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) October 1, 2021

Одновременно службы внутренних дел объявили об аресте в Гаргареше нескольких мигрантов. Силовики задержали нелегалов в ходе утреннего рейда 1 октября.

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В последнее время торговля запрещенными химическими препаратами в североафриканской стране набирает обороты, сообщил источник из министерства внутренних дел. Сейчас объем изъятых силами безопасности веществ по всей стране значительно превышает прошлогодние показатели.

По его словам, в распространении наркотиков на территории западной Ливии участвуют вооруженные группы и бандформирования, которые занимаются переброской этих сил на юг страны. В их задачи входит дистрибуция наркотиков, ввозимых через наземные, морские или воздушные порты. Сотрудник МВД отметил, что существует некая подпольная деятельность, которая облегчает проникновение контрабанды через границу.

Источник сообщил, что лагеря сирийских наемников также причастны к распространению запрещенных веществ. Службам безопасности известно о наличии крупных складов, контролируемых боевиками, через которые наркотики распространяются по всей стране. По его словам, эти формирования получили сотни тонн грузов из Турции, Ливана и Нигера и распределили их не только внутри Ливии, но и за ее пределами. Так, огромные партии задержаны на границах с Тунисом, Алжиром и Египтом.

Офицер МВД подчеркнул, что совершить рейд или даже приблизиться к такому лагерю проблематично ввиду деликатности ситуации и наличия политического прикрытия, узаконивающего их присутствие на территории государства. Силовики поэтому сталкиваются со значительными трудностями при попытке штурма и осмотра того, что находится внутри.

Затяжной конфликт, нестабильность и хаос в Ливии превратили ее в центр распространения наркотиков, нелегальной миграции и продажи оружия на африканском континенте. Рост региональных сетей контрабанды каннабиса и степени их связи с местными группировками приобретают характер глобальной проблемы. Одной из главных целей присутствия в стране боевиков — получить легкую финансовую прибыль от торговли запрещенными препаратами.