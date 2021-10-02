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Российские шахматистки второй раз выиграли командный ЧМ

  /   Обновлено: 02 октября 2021 20:44
Спорт
Российские шахматистки второй раз выиграли командный ЧМ
ТАСС  /  Лебедев Артур

Мадрид, 2 октября. Женская сборная России по шахматам обыграла представительниц Индии в финальном матче командного первенства мира. Соревнования проходили в Испании.

В финале команды играли до двух побед. Первую игру российские шахматистки выиграли со счетом 2,5:1,5. победу сборной принесли Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно и Алина Кашлинская. Во втором матче национальная команда России в составе Полины Шуваловой, Горячкиной, Костенюк и Лагно выиграла со счетом 3:1.

По результатам групповой стадии россиянки набрали максимальное количество баллов и вышли в плей-офф с первого места группы А. В четвертьфинале команда обыграла представительниц США (4:0, 3:1), в полуфинале — украинских соперниц (2,5:1,5, 3:1).

В субботу ранее мужская сборная России по настольному теннису одержала победу над командой Швеции в полуфинале командного ЧЕ-2021 и впервые в истории вышла в финал турнира.

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