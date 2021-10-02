Партии Ливии выступили против участия членов Президентского совета и ПНЕ в выборах

Триполи, 2 октября. Ливийские политические партии и блоки потребовали от Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК) во главе с Имадом ас-Сайехом не допустить членов Президентского совета и временного правительства к участию в выборах, намеченных на 24 декабря.

«Мы подтверждаем уверенность в вашей готовности придерживаться основ и правил демократии, а также требуемых для этого добросовестности, прозрачности и соблюдения законов», — заявили организации в своем письменном послании к ВИК.

Они подчеркнули необходимость того, чтобы государственные финансы и учреждения, будь то информационные, административные, экономические или религиозные, не использовались для пропаганды, продвижения или влияния в интересах любого кандидата, партии или стороны либо для оскорбления противников.

«Мы также хотим напомнить вам о том, что заинтересованные лица должны придерживаться результатов политического диалога, который привел к соглашению о проведении выборов и формирования Президентского совета и Правительства национального единства (ПНЕ). Необходимо, чтобы они воздержались от участия во всеобщих выборах. Кроме того, им нельзя позволять делать это из уважения к данным ими же обещаниям», — добавлено в письме.

Среди подписавшихся фигурируют следующие партии и блоки: Гражданская демократическая партия, Центристская национальная партия, блок «Возрождение Ливии», Альянс национальных сил, Союз национальной воли, Национальный блок за демократическое строительство, Ливийское национальное движение, партия «Молодежь за перемены», движение «24 декабря», Союз ливийских женщин и некоторые другие.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи пообещал накануне продолжить работу вплоть до выборов, указав на ряд инициатив, которые можно применить, если конституционный и правовой спор по этому вопросу не утихнет. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине он подтвердил приверженность организации избирательного процесса в соответствии с женевским соглашением и результатами двух берлинских конференций.